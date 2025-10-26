Fêtes d’automne au Musée Vivant des Vieux Métiers Argol
Fêtes d’automne au Musée Vivant des Vieux Métiers Argol dimanche 26 octobre 2025.
Fêtes d’automne au Musée Vivant des Vieux Métiers
Place des Anciens Combattants Argol Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26 10:00:00
fin : 2025-10-26 17:30:00
Date(s) :
2025-10-26
Fêtes d’automne au musée Vivant des Vieux Métiers du mardi 21 au jeudi
30 octobre.
Marché de produits artisanaux, le dimanche 26 octobre, à partir de 10H
jusqu’à 17h30.
Kig ha farz à partir de 12H, sur réservation et Petite restauration
saucisses, frites et crêpes sucrées.
A partir de 10H Marché de produits artisanaux
ARTISANS DU MUSÉE
Brodeurs de l’association Giziou Breizh Izel
Mosaïste Hélène Jussot
Potières Isabelle, Joëlle, Marcelle et Rosalie
Boutique du musée articles tricotés, savons, cordes et crêpes à
emporter
Tourneur sur bois Renaud Magnier
Vannière Marie-Louise
ARTISANS DU TERRITOIRE
Contact Vert vente de plants
Les Etoiles de Jena créatrice de bijoux
La Poule Blanche farine de sarrazin
La Ferme de Keralait vente de produits laitiers bio, lait yaourt,
fromage blanc, fromage frais
Les huîtres Istrenn
Rosalie Hauville céramique
Nina Collot d’Escury de la ferme Les Alpagas des Monts d’Arrée
A partir de 12H
Kig ha farz sur réservation Petite restauration saucisses, frites et
crêpes sucrées
De 10H à 17H30
Le mardi 21
Les 14 ateliers permanents + écrémage du lait, fabrication du beurre, cuisson du pains et brioches au feu de bois, dorure à la feuille d’or, pressage des pommes, cidre, jus de pommes, et partage de recettes à base de pommes et de potimarrons.
Le Jeudi 23
Les 14 ateliers permanents + écrémage du lait, fabrication du beurre, poterie, pressage des pommes, cidre, jus de pommes, partage de recettes à base de pommes et potimarrons et au jardin.
Le Mardi 28
Les 14 ateliers permanents + écrémage du lait, fabrication du beurre, dorure à la feuille d’or, pressage des pommes, cidre, jus de pommes, partage de recettes à base de pommes et potimarrons, initiation à la danse bretonne, journée costumée, cuisson du pains et brioches au feu de bois, et SPECTACLE de marionnettes et contes.
Et le jeudi 30
Les 14 ateliers permanents + écrémage du lait, fabrication du beurre, poterie, pressage des pommes, cidre, jus de pommes, partage de recettes à base de pommes et potimarrons et au jardin. .
Place des Anciens Combattants Argol 29560 Finistère Bretagne +33 2 56 04 81 59
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Fêtes d’automne au Musée Vivant des Vieux Métiers Argol a été mis à jour le 2025-10-15 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime