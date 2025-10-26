Fêtes d’automne au Musée Vivant des Vieux Métiers Argol

Fêtes d’automne au Musée Vivant des Vieux Métiers Argol dimanche 26 octobre 2025.

Fêtes d’automne au Musée Vivant des Vieux Métiers

Place des Anciens Combattants Argol Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 10:00:00

fin : 2025-10-26 17:30:00

Date(s) :

2025-10-26

Fêtes d’automne au musée Vivant des Vieux Métiers du mardi 21 au jeudi

30 octobre.

Marché de produits artisanaux, le dimanche 26 octobre, à partir de 10H

jusqu’à 17h30.

Kig ha farz à partir de 12H, sur réservation et Petite restauration

saucisses, frites et crêpes sucrées.

A partir de 10H Marché de produits artisanaux

ARTISANS DU MUSÉE

Brodeurs de l’association Giziou Breizh Izel

Mosaïste Hélène Jussot

Potières Isabelle, Joëlle, Marcelle et Rosalie

Boutique du musée articles tricotés, savons, cordes et crêpes à

emporter

Tourneur sur bois Renaud Magnier

Vannière Marie-Louise

ARTISANS DU TERRITOIRE

Contact Vert vente de plants

Les Etoiles de Jena créatrice de bijoux

La Poule Blanche farine de sarrazin

La Ferme de Keralait vente de produits laitiers bio, lait yaourt,

fromage blanc, fromage frais

Les huîtres Istrenn

Rosalie Hauville céramique

Nina Collot d’Escury de la ferme Les Alpagas des Monts d’Arrée

A partir de 12H

Kig ha farz sur réservation Petite restauration saucisses, frites et

crêpes sucrées

De 10H à 17H30

Le mardi 21

Les 14 ateliers permanents + écrémage du lait, fabrication du beurre, cuisson du pains et brioches au feu de bois, dorure à la feuille d’or, pressage des pommes, cidre, jus de pommes, et partage de recettes à base de pommes et de potimarrons.

Le Jeudi 23

Les 14 ateliers permanents + écrémage du lait, fabrication du beurre, poterie, pressage des pommes, cidre, jus de pommes, partage de recettes à base de pommes et potimarrons et au jardin.

Le Mardi 28

Les 14 ateliers permanents + écrémage du lait, fabrication du beurre, dorure à la feuille d’or, pressage des pommes, cidre, jus de pommes, partage de recettes à base de pommes et potimarrons, initiation à la danse bretonne, journée costumée, cuisson du pains et brioches au feu de bois, et SPECTACLE de marionnettes et contes.

Et le jeudi 30

Les 14 ateliers permanents + écrémage du lait, fabrication du beurre, poterie, pressage des pommes, cidre, jus de pommes, partage de recettes à base de pommes et potimarrons et au jardin. .

Place des Anciens Combattants Argol 29560 Finistère Bretagne +33 2 56 04 81 59

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fêtes d’automne au Musée Vivant des Vieux Métiers Argol a été mis à jour le 2025-10-15 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime