Informations pratiques

Angoumé

Fêtes de Angoumé

Salle des Fêtes Angoumé Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-29 02:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Bienvenue à la fête du village, au programme pétanque, musique et animations pour les enfants ainsi qu’un repas convivial animé pour la soirée ! .

Salle des Fêtes Angoumé 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 28 78 47 anais.valton@hotmail.fr

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English : Fêtes de Angoumé

L’événement Fêtes de Angoumé Angoumé a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Grand Dax