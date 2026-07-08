AGENDA · Angoumé
Fêtes de Angoumé Angoumé
samedi 29 août 2026 · Angoumé
Informations pratiques
Angoumé
Fêtes de Angoumé
Salle des Fêtes Angoumé Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29 02:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Bienvenue à la fête du village, au programme pétanque, musique et animations pour les enfants ainsi qu’un repas convivial animé pour la soirée ! .
Salle des Fêtes Angoumé 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 28 78 47 anais.valton@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fêtes de Angoumé
L’événement Fêtes de Angoumé Angoumé a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Grand Dax