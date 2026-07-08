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AGENDA · Angoumé

Fêtes de Angoumé Angoumé

samedi 29 août 2026 · Angoumé

Fêtes de Angoumé Angoumé

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Salle des Fêtes
Ville
40990 Angoumé
Département
Landes
Tarif

Angoumé

Fêtes de Angoumé

Salle des Fêtes Angoumé Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29 02:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Bienvenue à la fête du village, au programme pétanque, musique et animations pour les enfants ainsi qu’un repas convivial animé pour la soirée !   .

Salle des Fêtes Angoumé 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 28 78 47  anais.valton@hotmail.fr

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English : Fêtes de Angoumé

L’événement Fêtes de Angoumé Angoumé a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Grand Dax