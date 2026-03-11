Fêtes de Bardos Place du village Bardos

Fêtes de Bardos

Place du village Bourg Bardos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Animations, repas et soirées ouvert à tous. Programme détaillé à venir. .

