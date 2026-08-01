Fêtes de Bardos Place du village Bardos

Informations pratiques

Bardos

Fêtes de Bardos

Place du village Bourg Bardos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 09:00:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Animations, repas et soirées ouvert à tous.

9h00 Tournois de Pétanque au boulodrome.

Petit-déj omellette, ventrèche, vin, café. Restauration sur place le midi.

9h30 Journée à Ur Gorri organisée par les Chasseurs. Concours de Ball-Trap

12h00 Apéritif et Grillades

19h00 Kantaldi avec Bost Axola au Bar du comité

20h00 Soirée Burger sur la Place du Village

22h00 Passe-rue déguisé. Défilé sur le thème des Années 50′ à 80′, du Fronton vers le Stade

Grand Feu d’Artifice .

Place du village Bourg Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49

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English : Fêtes de Bardos

L’événement Fêtes de Bardos Bardos a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Pays Basque