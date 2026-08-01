Fêtes de Bardos Place du village Bardos
lundi 17 août 2026 · Place du village · Bardos
Informations pratiques
Bardos
Fêtes de Bardos
Place du village Bourg Bardos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 09:00:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Animations, repas et soirées ouvert à tous.
9h00 Tournois de Pétanque au boulodrome.
Petit-déj omellette, ventrèche, vin, café. Restauration sur place le midi.
9h30 Journée à Ur Gorri organisée par les Chasseurs. Concours de Ball-Trap
12h00 Apéritif et Grillades
19h00 Kantaldi avec Bost Axola au Bar du comité
20h00 Soirée Burger sur la Place du Village
22h00 Passe-rue déguisé. Défilé sur le thème des Années 50′ à 80′, du Fronton vers le Stade
Grand Feu d’Artifice .
Place du village Bourg Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fêtes de Bardos
L’événement Fêtes de Bardos Bardos a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Bardos (Pyrénées-Atlantiques)
- Fêtes de Bardos Place du village Bardos 15 août 2026
- Atelier de reliures japonaises Maison Eihartzea Bardos 19 septembre 2026