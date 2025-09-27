Fêtes de Barraute-Camu-Lahitau Barraute-Camu

Fêtes de Barraute-Camu-Lahitau

Barraute-Camu Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Ouverture des fêtes du village Convivialité et tradition au rendez-vous !

À 8h, les chasseurs locaux vous invitent à un petit-déjeuner à la fourchette pour lancer les festivités. À 13h30, place au tournoi de mus deux jambons à gagner pour les vainqueurs !

Dès 20h, repas festif (lomo, piperade, frites, fromage, moelleux au chocolat, café et vin compris), suivi d’une soirée animée par DJ Bilho.

Une journée festive et riche en saveurs et en jeux. À ne pas manquer ! .

Barraute-Camu 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 21 02 38

