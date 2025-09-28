Fêtes de Barraute-Camu-Lahitau Barraute-Camu

Fêtes de Barraute-Camu-Lahitau Barraute-Camu dimanche 28 septembre 2025.

Barraute-Camu Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28

Date(s) :
2025-09-28

Clôture des fêtes Tradition, partage et bonne humeur !
À 11h, dépôt de gerbe au monument aux morts, suivi de l’apéritif du comité des fêtes.
À 13h, repas des villageois animé par DJ Bilho
Menu adulte salade buffala, faux-filet, pommes de terre persillées, profiteroles, café et vin compris.
Menu enfant charcuterie, nuggets, frites, éclair au chocolat.
Un moment chaleureux pour finir les fêtes en beauté !   .

Barraute-Camu 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 21 02 38 

