Fêtes de Barraute-Camu-Lahitau Barraute-Camu

Fêtes de Barraute-Camu-Lahitau Barraute-Camu dimanche 28 septembre 2025.

Fêtes de Barraute-Camu-Lahitau

Barraute-Camu Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Clôture des fêtes Tradition, partage et bonne humeur !

À 11h, dépôt de gerbe au monument aux morts, suivi de l’apéritif du comité des fêtes.

À 13h, repas des villageois animé par DJ Bilho

Menu adulte salade buffala, faux-filet, pommes de terre persillées, profiteroles, café et vin compris.

Menu enfant charcuterie, nuggets, frites, éclair au chocolat.

Un moment chaleureux pour finir les fêtes en beauté ! .

Barraute-Camu 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 21 02 38

English : Fêtes de Barraute-Camu-Lahitau

German : Fêtes de Barraute-Camu-Lahitau

Italiano :

Espanol : Fêtes de Barraute-Camu-Lahitau

L’événement Fêtes de Barraute-Camu-Lahitau Barraute-Camu a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Béarn des Gaves