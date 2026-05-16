Bayonne

Fêtes de Bayonne

Divers lieux Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-15

La magie de ces cinq jours et cinq nuits en blanc et rouge repose sur un certain art de (faire) la fête, sur des coutumes et des traditions qui rassemblent les festayres. Depuis l’ouverture jusqu’à la clôture, les principales animations diurnes et nocturnes sont organisées avec la volonté profonde de faire vivre les traditions bayonnaises.

Ainsi, d’année en année, le réveil du roi Léon, les courses de vaches, le corso, le karrikaldi, les défilés et les rassemblements de chorales… sont les temps forts des Fêtes, autant de moments incontournables dont on est acteur autant que spectateur. .

Divers lieux Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00 info@visitbayonne.com

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English : Fêtes de Bayonne

L’événement Fêtes de Bayonne Bayonne a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Bayonne