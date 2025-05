Fêtes de Beltaine – Mandeure, 24 mai 2025 11:00, Mandeure.

Doubs

Fêtes de Beltaine Théâtre antique de Mandeure Mandeure Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 11:00:00

fin : 2025-05-24 22:30:00

Date(s) :

2025-05-24

2025-05-25

Dieu gaulois de la lumière, de la santé et du soleil, Bélénos était honoré à l’occasion de célébrations printanières, les fêtes de Beltaine, où prenaient place des danses, des chants, des sacrifices et des interventions druidiques. Ces célébrations devaient permettre d’assurer des récoltes fructueuses, la bonne santé des troupeaux et du village. Inspiré par cette tradition, le théâtre de Mandeure vous invite à célébrer le début de la saison lumineuse.

Manifestation sous réserve d’une météo favorable. .

Théâtre antique de Mandeure

Mandeure 25350 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

English : Fêtes de Beltaine

German : Fêtes de Beltaine

Italiano :

Espanol :

L’événement Fêtes de Beltaine Mandeure a été mis à jour le 2025-05-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD