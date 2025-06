Fêtes de Beuste Jour 3 – Beuste 22 juin 2025 10:30

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-06-22 10:30:00

fin : 2025-06-22

2025-06-22

Le comité des fêtes de Beuste vous propose

10h30 Messe sollanelle à l’Eglise du village

11h30 Cérémonie au monument aux mort

12h00 Apéritif offert par la municipalité, animé par “Le Matt” (Mathieu Bertrane, musicien/chanteur.

13h00 Repas buffet sur réservation (avant le 19 Juin)

Repas par « Au pré des saveurs »

Menu

– Entrées/salades Taboulé, salade piémontaise, carottes râpées, avocats salade écrevisse aux agrumes, tomate macédoine, melon & jambon

– Viandes Plateaux de charcuterie avec rillettes et pâté de campagne, Rôti de porc, rôti de bœuf et poulet froid, mayonnaise maison

– Poisson Poisson cuit en court bouillon, sauce blanche aux herbes

– Plateaux de fromages

– Desserts Gâteau basque et salade de fruits en verrine

16h00 Grand prix de Beuste de Quilles de 9 et tirage au sort tombola

Animation château gonflable sur les 3 jours de fêtes. .

Salle des fêtes

Beuste 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 97 43 05 comitedesfetesdebeuste@gmail.com

