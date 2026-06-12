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Fêtes de Bias Bias

Fêtes de Bias Bias

Fêtes de Bias Bias vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : Parking Eglise Maison de l'Airial

Ville : 40170 Bias

Département : Landes

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Tarif :

Bias

Fêtes de Bias

Parking Eglise Maison de l’Airial Bias Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-10

Programme détaillé à l’O.I.T   .

Parking Eglise Maison de l’Airial Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 45 62 29  comitedebias@gmail.com

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English : Fêtes de Bias

L’événement Fêtes de Bias Bias a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Mimizan

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