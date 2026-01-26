Fêtes de Bibi Beaurivage Biarritz
jeudi 30 avril 2026.
Fêtes de Bibi Beaurivage
Place Pradier Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-04-30
fin : 2026-05-03
2026-04-30
30 ans en 2026 !!
Les fêtes de Bibi Beaurivage sonnent chaque année comme un rendez-vous familial. Convivialité et amitié viennent rythmer la vie du quartier pendant tout un week-end, comme elles le font déjà tout au long de l’année.
Ce rendez-vous est l’occasion de donner au quartier ses habits de fêtes en réunissant les Biarrots et les amoureux de Bibi, autour de musiques traditionnelles, des plats à partager, mais aussi des activités pour tous les âges. Du goûter des ainés, à la fête des enfants, en passant par le rendez-vous des créateurs et la soirée tapas… Il y en a pour tous les goûts ! Un peu comme au sein d’une même famille ! .
Place Pradier Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10
English : Fêtes de Bibi Beaurivage
