Fêtes de Bibi Beaurivage

Place Pradier Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-30

30 ans en 2026 !!

Les fêtes de Bibi Beaurivage sonnent chaque année comme un rendez-vous familial. Convivialité et amitié viennent rythmer la vie du quartier pendant tout un week-end, comme elles le font déjà tout au long de l’année.

Ce rendez-vous est l’occasion de donner au quartier ses habits de fêtes en réunissant les Biarrots et les amoureux de Bibi, autour de musiques traditionnelles, des plats à partager, mais aussi des activités pour tous les âges. Du goûter des ainés, à la fête des enfants, en passant par le rendez-vous des créateurs et la soirée tapas… Il y en a pour tous les goûts ! Un peu comme au sein d’une même famille ! .

Place Pradier Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 16

English : Fêtes de Bibi Beaurivage

L’événement Fêtes de Bibi Beaurivage Biarritz a été mis à jour le 2026-01-24 par OT Biarritz