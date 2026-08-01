Fêtes de Bielle Bielle
vendredi 21 août 2026 · Bielle
Informations pratiques
Bielle
Fêtes de Bielle
Place du village Bielle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:30:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-21
Vendredi 21/08
19h30 Spectacle de vachettes GANADERIA MAYSUS au stade de foot.
Buvette et restauration sur place.
Samedi 22/08
9h Aubades dans les rues du village
15h Animations pour les enfants jeux en bois, gonflables, goûter. Spectacle Une super journée .
19h Repas des villageois suivi du bal animé par PODIUM FIESTAIRE.
Dimanche 23/08
7h Aubades dans les rues du village
10h Défilé traditionnel
11h Messe à l’église Saint Vivien
12h Bal ossalois suivi de l’apéritif offert
16h Animation du comité Fort Biellois
19h Bal ossalois
22h Feu d’artifice suivi de la Bodega du comité .
Place du village Bielle 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 60 36 comite.bielle64260@gmail.com
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English : Fêtes de Bielle
L’événement Fêtes de Bielle Bielle a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées