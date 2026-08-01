UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bielle

Fêtes de Bielle Bielle

vendredi 21 août 2026 · Bielle

Fêtes de Bielle Bielle

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Place du village
Ville
64260 Bielle
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Bielle

Fêtes de Bielle

Place du village Bielle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:30:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-21

Vendredi 21/08
19h30 Spectacle de vachettes GANADERIA MAYSUS au stade de foot.
Buvette et restauration sur place.

Samedi 22/08
9h Aubades dans les rues du village
15h Animations pour les enfants jeux en bois, gonflables, goûter. Spectacle Une super journée .
19h Repas des villageois suivi du bal animé par PODIUM FIESTAIRE.

Dimanche 23/08
7h Aubades dans les rues du village
10h Défilé traditionnel
11h Messe à l’église Saint Vivien
12h Bal ossalois suivi de l’apéritif offert
16h Animation du comité Fort Biellois
19h Bal ossalois
22h Feu d’artifice suivi de la Bodega du comité   .

Place du village Bielle 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 60 36  comite.bielle64260@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes de Bielle

L’événement Fêtes de Bielle Bielle a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

À voir aussi à Bielle (Pyrénées-Atlantiques)