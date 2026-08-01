Informations pratiques

Bielle

Fêtes de Bielle

Place du village Bielle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:30:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-21

Vendredi 21/08

19h30 Spectacle de vachettes GANADERIA MAYSUS au stade de foot.

Buvette et restauration sur place.

Samedi 22/08

9h Aubades dans les rues du village

15h Animations pour les enfants jeux en bois, gonflables, goûter. Spectacle Une super journée .

19h Repas des villageois suivi du bal animé par PODIUM FIESTAIRE.

Dimanche 23/08

7h Aubades dans les rues du village

10h Défilé traditionnel

11h Messe à l’église Saint Vivien

12h Bal ossalois suivi de l’apéritif offert

16h Animation du comité Fort Biellois

19h Bal ossalois

22h Feu d’artifice suivi de la Bodega du comité .

Place du village Bielle 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 60 36 comite.bielle64260@gmail.com

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English : Fêtes de Bielle

L’événement Fêtes de Bielle Bielle a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées