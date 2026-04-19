Rion-des-Landes

Fêtes de Boos

Rion-des-Landes Landes

Tarif : 0 – 0 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-04

Vivez 4 jours de fêtes ! Jeudi belote. Vendredi soirée bière/tapas. Samedi marche, quilles, animations enfants, magie, pétanque, cocardes, repas et bodega nocturne. Dimanche messe, réception, traditionnelle course landaise, repas de clôture et grand feu d’artifice !

JEUDI 4 juin

20h30 Concours de belote communal

VENDREDI 5 juin

19h30 à 3h Soirée Bière/Tapas dans les arènes animée par Lous Dou Perchigat suivi de DJ HUCK

SAMEDI 6 juin

9h30 Matinée pour les enfants autour du lac Jeux gonflables, balade à poney

9h30 Concours de quilles

9h30 Marche organisée par Landes et Bruyères

11h30 Remise de prix du concours de quilles

12h Repas

14h30 Spectacle de Magie enfants et adultes animé par Paulo Magie

14h Concours de pétanque communal

16h Concours de cocarde comptant pour le trophée du Pays Tarusate

20h Repas

22h30 Bodega animé par DJ HUCK

DIMANCHE 7 juin

10h30 Messe

11h30 Réception à la salle des fêtes

16h30 Course Landaise formelle animée par l’Harmonie municipale de Rion G+

19h30 Repas

23h Feu d’artifice .

Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes de Boos

Enjoy 4 days of festivities! Thursday: belote. Friday: beer/tapas evening. Saturday: walking, bowling, children’s entertainment, magic, pétanque, cocardes, evening meal and bodega. Sunday: mass, reception, traditional Landes race, closing dinner and fireworks!

L’événement Fêtes de Boos Rion-des-Landes a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Tartas