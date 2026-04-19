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Fêtes de Boos Rion-des-Landes

Fêtes de Boos Rion-des-Landes

Fêtes de Boos Rion-des-Landes jeudi 4 juin 2026.

Ville : 40370 Rion-des-Landes

Département : Landes

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : 0 0 13 Tarif de base plein tarif

Rion-des-Landes

Fêtes de Boos

Rion-des-Landes Landes

Tarif : 0 – 0 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-04

Vivez 4 jours de fêtes ! Jeudi belote. Vendredi soirée bière/tapas. Samedi marche, quilles, animations enfants, magie, pétanque, cocardes, repas et bodega nocturne. Dimanche messe, réception, traditionnelle course landaise, repas de clôture et grand feu d’artifice !
JEUDI 4 juin
20h30 Concours de belote communal

VENDREDI 5 juin
19h30 à 3h Soirée Bière/Tapas dans les arènes animée par Lous Dou Perchigat suivi de DJ HUCK

SAMEDI 6 juin
9h30 Matinée pour les enfants autour du lac Jeux gonflables, balade à poney
9h30 Concours de quilles
9h30 Marche organisée par Landes et Bruyères
11h30 Remise de prix du concours de quilles
12h Repas
14h30 Spectacle de Magie enfants et adultes animé par Paulo Magie
14h Concours de pétanque communal
16h Concours de cocarde comptant pour le trophée du Pays Tarusate
20h Repas
22h30 Bodega animé par DJ HUCK

DIMANCHE 7 juin
10h30 Messe
11h30 Réception à la salle des fêtes
16h30 Course Landaise formelle animée par l’Harmonie municipale de Rion G+
19h30 Repas
23h Feu d’artifice   .

Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98 

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English : Fêtes de Boos

Enjoy 4 days of festivities! Thursday: belote. Friday: beer/tapas evening. Saturday: walking, bowling, children’s entertainment, magic, pétanque, cocardes, evening meal and bodega. Sunday: mass, reception, traditional Landes race, closing dinner and fireworks!

L’événement Fêtes de Boos Rion-des-Landes a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Tartas

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