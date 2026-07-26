Fêtes de Bourdettes Route de Pau Bourdettes

Informations pratiques

Bourdettes

Fêtes de Bourdettes

Route de Pau Mairie de bourdettes Bourdettes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 14:00:00

fin : 2026-08-09 02:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Le samedi nous vous proposons à partir de 14h un tournoi de pétanque,

Des jeux pour enfants, un beer pong toute l’après midi ainsi que des jeux gonflables. Le soir nous faisons une soirée sur le thème des cowboys, qui sera animé par un orchestre. Côté restauration il y aura des hamburgers, hot dogs et des barquettes de frites.

Pour le dimanche, nous vous proposons, le dépôt de gerbe à l’église de Bourdettes, suivi de l’apéro du maire, ainsi que le traditionnel repas du dimanche midi. La journée sera animée par la banda L’os Compañeros de Bourdettes. Les repas sont sur réservation. .

Route de Pau Mairie de bourdettes Bourdettes 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 68 07 78 mairie@bourdettes64.fr

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English : Fêtes de Bourdettes

L’événement Fêtes de Bourdettes Bourdettes a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay