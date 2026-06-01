Buanes

Fêtes de Buanes

Salle des Fêtes Buanes Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-26

BUANES en fêtes

Vendredi 20H00 REPAS TRADITIONNEL Foie gras Asperge blanche Sauce de coeurs- Entrecôte Frites- Fromage Salade- Crémeux vanille aux framboises du Tursan- Café, vins, digestif compris

Adultes 20€ Enfants (-12 ans) 12€

Animation musicale

RÉSERVATION obligatoire AVANT LE 21 JUIN 06 28 20 20 23

RETRANSMISSION COUPE DU MONDE DE FOOT FRANCE NORVÈGE

00H00 SOIRÉE BODEGA Animée par DJ BOTEK

Samedi 9H30 MARCHE PÉDESTRE Boucle de 7 km 3€ Café offert aux participants

14H00 CONCOURS DE PÉTANQUE COMMUNAL Sur invitation Lots aux gagnants 8€/équipe

17H00 COURSE LANDAISE DE PROMOTION Aux arènes Henri Remazeilles de St-Loubouer

Ganadéria Armagnacaise Cuadrilla Bastien Moity

Entrée 10€ Licenciés 5€ Enfant (-16 ans) gratuit

Vin d’honneur à l’issue de la course à Buanes

20H00 SOIRÉE TAPAS Assiette de tapas 10€

RETRANSMISSION FINALE TOP 14 .

Salle des Fêtes Buanes 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 20 20 23

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English : Fêtes de Buanes

L’événement Fêtes de Buanes Buanes a été mis à jour le 2026-06-05 par Tourisme Aire Eugénie