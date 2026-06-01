Fêtes de Buanes Buanes
Fêtes de Buanes Buanes vendredi 26 juin 2026.
Buanes
Fêtes de Buanes
Salle des Fêtes Buanes Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-26
BUANES en fêtes
Vendredi 20H00 REPAS TRADITIONNEL Foie gras Asperge blanche Sauce de coeurs- Entrecôte Frites- Fromage Salade- Crémeux vanille aux framboises du Tursan- Café, vins, digestif compris
Adultes 20€ Enfants (-12 ans) 12€
Animation musicale
RÉSERVATION obligatoire AVANT LE 21 JUIN 06 28 20 20 23
RETRANSMISSION COUPE DU MONDE DE FOOT FRANCE NORVÈGE
00H00 SOIRÉE BODEGA Animée par DJ BOTEK
Samedi 9H30 MARCHE PÉDESTRE Boucle de 7 km 3€ Café offert aux participants
14H00 CONCOURS DE PÉTANQUE COMMUNAL Sur invitation Lots aux gagnants 8€/équipe
17H00 COURSE LANDAISE DE PROMOTION Aux arènes Henri Remazeilles de St-Loubouer
Ganadéria Armagnacaise Cuadrilla Bastien Moity
Entrée 10€ Licenciés 5€ Enfant (-16 ans) gratuit
Vin d’honneur à l’issue de la course à Buanes
20H00 SOIRÉE TAPAS Assiette de tapas 10€
RETRANSMISSION FINALE TOP 14 .
Salle des Fêtes Buanes 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 20 20 23
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English : Fêtes de Buanes
L’événement Fêtes de Buanes Buanes a été mis à jour le 2026-06-05 par Tourisme Aire Eugénie