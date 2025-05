Fêtes de burry – Salle de burry Moliets-et-Maa, 28 juin 2025 12:00, Moliets-et-Maa.

Landes

Fêtes de burry Salle de burry Rue des genêts Moliets-et-Maa Landes

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Début : 2025-06-28 12:00:00

fin : 2025-06-28 02:00:00

2025-06-28

Fêtes traditionnelles du quartier de burry à St Vincent de Tyrosse !

Après un petit apéro tapas, venez profiter de nombreuses animations gratuites pour les enfants, jeux gonflables, maquillage, poneys. Barbe à papa et goûter offert aux enfants. Ne manquez pas le traditionnel tournoi de pétanque en triplette. Puis, nous terminerons la journée autour d un bon repas animé par Thierry Etchegarray.

– Menu à 16€

Jambon de pays/melon

Moules/frites

Fromage/tarte aux pommes

– Menu enfant 6€ :

Moules/frites ou saucisses/frites

Tarte aux pommes

Bouteille de vin: 6€ .

Salle de burry Rue des genêts

Moliets-et-Maa 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 93 87 85

English : Fêtes de burry

Traditional festivities in the Burry district of St Vincent de Tyrosse!

German : Fêtes de burry

Traditionelle Feste im Burry-Viertel in St Vincent de Tyrosse!

Italiano :

Feste tradizionali nel quartiere Burry di St Vincent de Tyrosse!

Espanol : Fêtes de burry

¡Fiestas tradicionales en el barrio de Burry de St Vincent de Tyrosse!

L’événement Fêtes de burry Moliets-et-Maa a été mis à jour le 2025-05-23 par OTI LAS