Buzy

Fêtes de Buzy

Centre village Buzy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 09:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

9h30 Messe solennelle et dépôt de gerbe

12h Apéritif offert par la mairie

13h Repas du comité

Après midi animée par le groupe Los Desestrucs .

Centre village Buzy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 72 70 53 mairie.de.buzy@wanadoo.fr

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English : Fêtes de Buzy

L’événement Fêtes de Buzy Buzy a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées