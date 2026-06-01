Fêtes de Buzy Buzy
Fêtes de Buzy Buzy dimanche 21 juin 2026.
Buzy
Fêtes de Buzy
Centre village Buzy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
9h30 Messe solennelle et dépôt de gerbe
12h Apéritif offert par la mairie
13h Repas du comité
Après midi animée par le groupe Los Desestrucs .
Centre village Buzy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 72 70 53 mairie.de.buzy@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fêtes de Buzy
L’événement Fêtes de Buzy Buzy a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées