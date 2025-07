Fêtes de Cajarc Cajarc

Cajarc Lot

Début : 2025-08-01

fin : 2025-08-04

2025-08-01

Les traditionnelles fêtes de Cajarc animent le village durant quatre jours avec des concours, concerts, repas et fête foraine. Ambiance festive garantie.

1er août

de 17h à 21h aubades dans les rues

19h méchoui-concert au restaurant La Pause

2 août

à 14h30 Concours de pétanque amical en doublette au bord du Lot.

à 22h soirée festive avec un concert salsa animé par le groupe Cojunto Jaleo.

3 août

8h Petit déjeuner traditionnel autour du tripoux proposé à la cantine PMU.

14h à 17h Inter-village, Théâtre de verdure,

Jeux et défis ludiques entre villages voisins, moment convivial pour petits et grands.

à 17h30 départ place du Foirail Course de limonadiers

Course amusante mettant en scène les serveurs du village dans une épreuve d’agilité.

à 22h Concert « Flashback » Place du Foirail

Ambiance années 80 avec le groupe Flashback en concert

4 août

à 14h30 Concours de pétanque en triplette Bord du Lot

à 20h Repas des restaurateurs, Rue de la Cascade

Dîner convivial en plein air organisé par les restaurateurs du village.

Réservation conseillée.

22h Concert « Accords perdus » Place du Foirail,

Clôture des fêtes avec le concert du groupe Accords Perdus.

Fête foraine tous les jours de 18h à tard dans la nuit .

Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 6 30 04 97 57

English :

The traditional fêtes de Cajarc bring the village to life over four days with competitions, concerts, meals and a funfair. Festive atmosphere guaranteed.

German :

Die traditionellen Feste von Cajarc beleben das Dorf vier Tage lang mit Wettbewerben, Konzerten, Mahlzeiten und einem Jahrmarkt. Festliche Stimmung garantiert.

Italiano :

Le tradizionali feste di Cajarc animano il villaggio per quattro giorni con gare, concerti, pasti e un parco divertimenti. Atmosfera di festa garantita.

Espanol :

Las tradicionales fiestas de Cajarc animan el pueblo durante cuatro días con concursos, conciertos, comidas y parque de atracciones. Ambiente festivo garantizado.

