Fêtes de Cambo Cambo-les-Bains vendredi 8 août 2025.

Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-08-08

fin : 2025-08-08

2025-08-08

18h, Ouverture des fêtes Lancer des clés depuis le balcon de la Mairie, animé par la Tamborrada puis Mutxiko animé par la Kanboko Izarra.

18h30, Course Run and Bike départ au Stade Michel Labéguerie

Les parcours :

– Parcours Ttiki (5 à 10 ans en solo)

– Épreuve découverte (plus de 10 ans en duo) 5km ; D+ 130m

– Épreuve open déguisée (plus de 14 ans en duo) 10km ; D+ 250m

– Épreuve élite (plus de 18 ans en duo) 19km ; D+600m

Restauration sur place pour vous ravitailler après l’effort. Inscription en ligne.

22h, Au fronton du Bas Cambo concerts animés par Xiberoots et Bulego suivis de DJ Doy. Vente de talo sur place toute la soirée. .

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25

