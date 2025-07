Fêtes de Cambo Cambo-les-Bains

Fêtes de Cambo Cambo-les-Bains samedi 9 août 2025.

Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-09

2025-08-09

Journée des Géants !

De 9h à 12h, Randonnée pédestre organisée par Mendiz Mendi qui fera le tour de Cambo en passant par le centre-ville.

(Départ et arrivée à la piscine de Cambo).

11h & 13h, Défilé des géants dans les rues organisé par l’association Sukila avec leurs invités (Gaitero et associations des Géants).

13h, Repas animé au fronton du Haut Cambo organisé par Sukila.

16h, Défilé des géants.

17h30, Partie de Joko avec les séniors de Kanboarrak au fronton du Haut Cambo.

20h30, Méchoui au fronton du Bas Cambo animé par Ibiliz suivi de DJ Lili tripotx, piperade, mouton, haricots blancs, fromage, tarte aux pommes, vin, café et digestif. Réservations au fronton du Bas Cambo à partir du lundi 4 août à 18h30. .

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25

