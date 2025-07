Fêtes de Cambo Cambo-les-Bains

Au Bas-Cambo

De 9h à 12h, Finale du tournoi de Pala organisé par le Bar Chez Claudine.

13h, Repas champêtre organisé par Tante Ursule Salade de l’auberge ; Saucisses confites ; Piperade . Frites ; Tiramisu et café) Réservation chez Tante Ursule.

17h15, lever de rideau avec les espoirs locaux et 18h15, Grande défi à main nue avec joueurs Amateurs et Professionnels.

19h30, Mutxikoak animés par Kiki Bordatxo. Vente de Talo sur place toute la soirée.

21h30, Bal avec DJ AMA.

23h30, Super Toro de Fuego. .

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25

