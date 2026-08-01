Fêtes de Castetnau-Camblong Castetnau-Camblong
dimanche 16 août 2026 · Castetnau-Camblong
Informations pratiques
Castetnau-Camblong
Fêtes de Castetnau-Camblong
Salle des fêtes Castetnau-Camblong Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Pour la clôture des fêtes du village, le comité vous invite à:
9h00 messe solennelle. A l’issue, dépôt de gerbe au monument aux morts, vin d’honneur
18h00 spectacle de magie pour les petits et grands, animé par le magicien Nolhan Prentignac
19h30 grillades animées par le groupe Mac Fly et soirée déguisée sur le thème Foulards .
Salle des fêtes Castetnau-Camblong 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 02 08 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fêtes de Castetnau-Camblong
L’événement Fêtes de Castetnau-Camblong Castetnau-Camblong a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Béarn des Gaves