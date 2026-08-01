UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Castetnau-Camblong

Fêtes de Castetnau-Camblong Castetnau-Camblong

dimanche 16 août 2026 · Castetnau-Camblong

Fêtes de Castetnau-Camblong Castetnau-Camblong

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Adresse
Salle des fêtes
Ville
64190 Castetnau-Camblong
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Castetnau-Camblong

Fêtes de Castetnau-Camblong

Salle des fêtes Castetnau-Camblong Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Pour la clôture des fêtes du village, le comité vous invite à:
9h00 messe solennelle. A l’issue, dépôt de gerbe au monument aux morts, vin d’honneur
18h00 spectacle de magie pour les petits et grands, animé par le magicien Nolhan Prentignac
19h30 grillades animées par le groupe Mac Fly et soirée déguisée sur le thème Foulards   .

Salle des fêtes Castetnau-Camblong 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 02 08 92 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes de Castetnau-Camblong

L’événement Fêtes de Castetnau-Camblong Castetnau-Camblong a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Béarn des Gaves