Informations pratiques

Castetnau-Camblong

Fêtes de Castetnau-Camblong

Salle des fêtes Castetnau-Camblong Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Pour la clôture des fêtes du village, le comité vous invite à:

9h00 messe solennelle. A l’issue, dépôt de gerbe au monument aux morts, vin d’honneur

18h00 spectacle de magie pour les petits et grands, animé par le magicien Nolhan Prentignac

19h30 grillades animées par le groupe Mac Fly et soirée déguisée sur le thème Foulards .

Salle des fêtes Castetnau-Camblong 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 02 08 92

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English : Fêtes de Castetnau-Camblong

L’événement Fêtes de Castetnau-Camblong Castetnau-Camblong a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Béarn des Gaves