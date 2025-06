Fêtes de Cauneille – Cauneille 27 juin 2025 07:00

Landes

Fêtes de Cauneille Salle des fêtes Cauneille Landes

Début : 2025-06-27

fin : 2025-06-29

2025-06-27

Venez profiter des fêtes de Cauneille ! Au programme

Soirée tapas, bal, tournois de basket, concours de pétanque local, repas des fêtes,messe en musique, cérémonie au Monument aux Morts,aubade Musicale,apéritif concert et jeux en famille.

Vendredi à 20h00 soirée tapas par le GdJ

22h00 bal animé par Podium Alfa

Samedi

– 9h30/14h Tournois de basket 3 x 3

– 14h15 concours de pétanque local. 10€ par équipe

-14h/17h Ferme pédagogique animation gratuite

-19h/20h: Pot offert par le comité

– 20h repas des fêtes. Sur réservation au 06 07 34 22 21. 18€ adulte et 8€ enfant moins de 12 ans. Retransmission de la finale du top 14.

– 23h bal animé par le podium Alfa

– Dimanche:

-9h petit déj’ à la fourchette

– 11h messe en musique animé par le choeur basque Ozenki.

– 12h cérémonie au Monument aux Morts

-12h15 aubade Musicale au château de Vie

– 12h30 apéritif concert

– 17h jeux en famille Laser game & Sumo .

Salle des fêtes

Cauneille 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 34 22 21 comitedesfetes.cauneille@orange.fr

English : Fêtes de Cauneille

Come and enjoy the festivities at Cauneille! On the program:

Tapas evening, ball, basketball tournament, local pétanque competition, festive meal, mass with music, ceremony at the Monument aux Morts, musical aubade, aperitif concert and family games.

German : Fêtes de Cauneille

Genießen Sie die Feste in Cauneille! Auf dem Programm stehen:

Tapas-Abend, Tanz, Basketballturnier, lokaler Boule-Wettbewerb, Festessen, Messe mit Musik, Zeremonie am Gefallenendenkmal, Musikalische Aubade, Aperitifkonzert und Spiele für die Familie.

Italiano :

Venite a godervi i festeggiamenti a Cauneille! In programma:

Serata di tapas, ballo, torneo di pallacanestro, gara di pétanque locale, pranzo di festa, messa con musica, cerimonia al monumento ai caduti, aubade musicale, concerto aperitivo e giochi per famiglie.

Espanol : Fêtes de Cauneille

¡Ven a disfrutar de las fiestas de Cauneille! En el programa:

Velada de tapas, baile, torneo de baloncesto, competición local de petanca, comida festiva, misa con música, ceremonia en el Memorial de Guerra, aubade musical, concierto aperitivo y juegos en familia.

