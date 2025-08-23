Fêtes de Claracq Claracq
Salle des fêtes Claracq Pyrénées-Atlantiques
12h peña des anciens du comité. Restauration et buvette sous les platanes.
14h concours de pétanque. 18h « A hum de Claracq » 9ème édition. Marche 6km, course et Run & Bike de 10 km. 21h marché fermier. 23h30/4h30 bal animé par le podium Système D. .
Salle des fêtes Claracq 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 28 69 59
