Fêtes de Claracq Claracq

Salle des fêtes Claracq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Début : 2025-08-23

fin : 2025-08-23

2025-08-23

12h peña des anciens du comité. Restauration et buvette sous les platanes.

14h concours de pétanque. 18h « A hum de Claracq » 9ème édition. Marche 6km, course et Run & Bike de 10 km. 21h marché fermier. 23h30/4h30 bal animé par le podium Système D. .

Salle des fêtes Claracq 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 28 69 59

