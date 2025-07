Fêtes de Douzevielle Route de Sarbazan Saint-Justin

A Douzevielle, charmant quartier de Saint-Justin, la fête est aussi champêtre que conviviale sous les chênes de l’airial.

Vendredi concours de belote à 21h.

Samedi dès 9h vide grenier sur la journée (sandwiches à midi); 14h30 concours de pétanque communal en doublette et ouverture du concours de quilles de 6 à 16h. A partir de 19h , apéritif avant la Soirée moules/frites à 20h30.

Dimanche: messe champêtre à 11h suivi d’un apéro concert et d’un repas Tête de veau. A 14h30, exposition de voitures anciennes puis à 16h30, reprise du concours de quilles. A 20h repas et soirée animée par Zac Evaens.

Lundi, à 12h et 20h déjeuner et souper champêtre aux escargots ; 16h concours de quilles de 6 (12 maillets) et concours de quilles de 5 en triplette ; clôture des Fêtes avec à 22h un Bal à papa gratuit animé par « Tradition Musette »

Tous les repas sont sur réservation jusqu’au 3 Août. .

Route de Sarbazan Quartier de Douzevielle Saint-Justin 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 22 60 36

English : Fêtes de Douzevielle

In Douzevielle, a charming district of Saint-Justin, the festivities are as rustic as they are convivial under the oaks of the airial.

German : Fêtes de Douzevielle

In Douzevielle, einem charmanten Viertel von Saint-Justin, ist das Fest unter den Eichen des Airials ebenso ländlich wie gesellig.

Italiano :

A Douzevielle, incantevole quartiere di Saint-Justin, i festeggiamenti sono tanto rurali quanto conviviali sotto le querce dell’airial.

Espanol : Fêtes de Douzevielle

En Douzevielle, encantador barrio de Saint-Justin, las fiestas son tan campestres como acogedoras bajo los robles del airial.

