Fêtes de Feugarolles Feugarolles

Feugarolles Lot-et-Garonne
Venez vous amuser lors des fêtes de Feugarolles !
– Vendredi
21h, concours de belote à la salle des fêtes.
21h défilé des majorettes Majo Rêve (départ devant la salle des fêtes).
– Samedi
A partir de 9h dégustation de tripettes au Portail Gascon
14h concours de pétanque à la mêlée.
16h jeux pour enfants suivi d’un lâcher de ballons.
20h30 repas karaoké dansant. Sur réservation jusqu’au 29 septembre 06.74.71.67.10 ou 06.29.53.20.34 entre 18h et 21h.
– Dimanche
8h vide-grenier Geek dans la salle des fêtes.
9h concours de pêche.
15h30 bandas Batuc’Fandar’Brass-Brand de Casseneuil
18h apéritif offert par le comité des fêtes. .
