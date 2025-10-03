Fêtes de Feugarolles Feugarolles

Feugarolles Lot-et-Garonne

Venez vous amuser lors des fêtes de Feugarolles !

– Vendredi

21h, concours de belote à la salle des fêtes.

21h défilé des majorettes Majo Rêve (départ devant la salle des fêtes).

– Samedi

A partir de 9h dégustation de tripettes au Portail Gascon

14h concours de pétanque à la mêlée.

16h jeux pour enfants suivi d’un lâcher de ballons.

20h30 repas karaoké dansant. Sur réservation jusqu’au 29 septembre 06.74.71.67.10 ou 06.29.53.20.34 entre 18h et 21h.

– Dimanche

8h vide-grenier Geek dans la salle des fêtes.

9h concours de pêche.

15h30 bandas Batuc’Fandar’Brass-Brand de Casseneuil

18h apéritif offert par le comité des fêtes. .

Feugarolles 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 53 20 24

