Informations pratiques

Feugarolles

Fêtes de Feugarolles

Feugarolles Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 16:30:00

fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Fête à Feugarolles : trois jours de festivités !

Le comité des fêtes de Feugarolles vous donne rendez vous pour un week-end festif et convivial. Fête foraine, food-truck et buvette seront présents tout au long du week-end.

Vendredi 2 oct : Ouverture dès 16h30 . 19h du défilé des majorettes « Majo Rêves ».

21h – concours de belote.

Samedi 3 oct : 11h dégustation de tripettes et brasero au son des bandas au Portail Gascon. L’après-midi se poursuivra avec concours de pétanque, animation de la banda « Band’A’Part » de Condom et lâcher de ballons par les enfants. À 20h30, place au repas dansant : 20 € par adulte et 12 € pour les moins de 12 ans, sur réservation avant le 28 septembre

Dimanche 4 oct : Vide-grenier Geek dès 8h dans la salle des fêtes. 9h concours de pêche, 14h concours de pétanque. 15h30, clôture avec la banda Batuc’ Fanfar Brass Band de Casseneuil. .

Feugarolles 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 53 20 34

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English : Fêtes de Feugarolles

L’événement Fêtes de Feugarolles Feugarolles a été mis à jour le 2026-09-02 par OT de l’Albret