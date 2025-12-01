Fêtes de fin d’année à l’Hostellerie de Levernois Hostellerie de Levernois Levernois

Fêtes de fin d’année à l’Hostellerie de Levernois

Hostellerie de Levernois 15 Rue du Golf Levernois Côte-d’Or

Début : 2025-12-24 12:15:00

fin : 2026-01-01 13:30:00

Soyez les bienvenus à l’Hostellerie de Levernois pour célébrer les Fêtes de fin d’année.

Nous avons le plaisir de vous présenter les menus du Réveillon de Noël, de Noël, du Réveillon de la Saint-Sylvestre et du Premier de l’An au cœur de notre parc illuminé et décoré pour l’occasion. .

Hostellerie de Levernois 15 Rue du Golf Levernois 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 24 73 58 reservation@levernois.com

