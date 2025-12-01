Fêtes de fin d’année au Campus des jeunes de Parthenay Campus de projets de Parthenay Parthenay

Fêtes de fin d’année au Campus des jeunes de Parthenay

Campus de projets de Parthenay 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay Deux-Sèvres

Les jeunes proposent un atelier cuisine pour les fêtes de fin d’année suivi du repas et d’ateliers créatifs et ludiques.

Sur inscription, places limitées à partir de 12 ans. .

