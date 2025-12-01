Fêtes de fin d’année au Campus des jeunes de Parthenay Campus de projets de Parthenay Parthenay
Fêtes de fin d'année au Campus des jeunes de Parthenay
mardi 23 décembre 2025.
Campus de projets de Parthenay
42 Avenue Pierre Mendès France
Parthenay
Deux-Sèvres
2025-12-23
Les jeunes proposent un atelier cuisine pour les fêtes de fin d’année suivi du repas et d’ateliers créatifs et ludiques.
Sur inscription, places limitées à partir de 12 ans. .
+33 7 82 93 85 12
