Fêtes de fin d’année au Terrasse du Lac

La Terrasse du Lac 3 route de la Cluse Nantua Ain

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-25 12:00:00

fin : 2025-12-25

Date(s) :

2025-12-25 2025-12-31

Fêtez Noël ou/et le Jour de l’An avec La Terrasse du Lac. Offrez un festin de fêtes à vos papilles !

La Terrasse du Lac 3 route de la Cluse Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 75 11 32 laterrassedulacnantua@gmail.com

English :

Celebrate Christmas and/or New Year’s Day with La Terrasse du Lac. Treat your taste buds to a festive feast!

