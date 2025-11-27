FÊTES DE FIN D’ANNÉE INSTALLATIONS ARTISTIQUES EN VITRINES ET PROJECTIONS VIDÉO Frontignan

FÊTES DE FIN D’ANNÉE INSTALLATIONS ARTISTIQUES EN VITRINES ET PROJECTIONS VIDÉO

Rue Saint-Paul et Place Combette Frontignan Hérault

Les plasticiens Gislaine Marro et Dominique Doré nous préparent une nouvelle création mettant en scène un drôle de personnage. Et à la nuit tombée, les murs s’illuminent et s’animent pour le plaisir de tous.

Vous avez été nombreux à vous émerveiller devant les vitrines de la salle Jean-Claude-Izzo et les poissons volants de la rue Saint-Paul. Cette année encore, à l’occasion des fêtes de fin d’année, nous invitons des artistes plasticiens et vidéastes à habiller de poésie la façade de l’Eglise et ses abords.Les plasticiens Gislaine Marro et Dominique Doré nous préparent une nouvelle création mettant en scène un drôle de personnage. Et à la nuit tombée, les murs s’illuminent et s’animent pour le plaisir de tous.Installations artistiques visibles du 27 novembre 2025 au 4 janvier 2026Église Saint-Paul, Salle Jean-Claude-Izzo, rue Saint-Paul et Place Combettes .

Rue Saint-Paul et Place Combette Frontignan 34108 Hérault Occitanie +33 4 67 18 54 92 culture@frontignan.fr

English :

Visual artists Gislaine Marro and Dominique Doré are preparing a new creation featuring a strange character. And when night falls, the walls light up and come to life for all to enjoy.

German :

Die bildenden Künstler Gislaine Marro und Dominique Doré bereiten eine neue Kreation vor, die eine lustige Figur in Szene setzt. Und wenn die Nacht hereinbricht, werden die Wände zur Freude aller beleuchtet und zum Leben erweckt.

Italiano :

Gli artisti visivi Gislaine Marro e Dominique Doré stanno preparando una nuova creazione con uno strano personaggio. Al calar della notte, le pareti si illumineranno e si animeranno per essere ammirate da tutti.

Espanol :

Los artistas plásticos Gislaine Marro y Dominique Doré preparan una nueva creación protagonizada por un extraño personaje. Y cuando caiga la noche, las paredes se iluminarán y cobrarán vida para disfrute de todos.

