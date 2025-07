Fêtes de Gaas Gaas

Fêtes de Gaas Gaas vendredi 1 août 2025.

Fêtes de Gaas

Gaas Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-01

Tous en bleu et blanc pour les fêtes de Gaas du 1 au 3 août. Au programme concerts, repas, soirées, tournois de fléchettes,contes..

Tous en bleu et blanc pour les fêtes de Gaas du 1 au 3 août

Vendredi

– 20h Apéritif et remise des clés à la classe

– 20h30 Soirée tapas concert gratuit groupe Rock n Blues

– 00h Bodéga de la classe

Samedi

– 08h30 Petit-déjeuner

– 13h30 à 17h Grand tournois de fléchettes.

– 16h Conteuse « Ma fabrique à mots »

– 20h Apéritif en musique Lo Hab’Brass

– 20h30 Repas champêtre

– 22h Soirée podium Boom light animation

– 23h Bodéga de la classe

Dimanche

– 11h Messe suivie d’un apéritif. Animation musicale par la Lyre Habassaise

– 19h30 Concert du groupe Les Gésiers en Salade. Gratuit.

– 20h30 Soirée moules frites

– 00h Bodéga de la classe .

Gaas 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 36 14 55 comitedesfetesdegaas@gmail.com

English : Fêtes de Gaas

Everyone in blue and white for the Gaas festival from August 1 to 3. On the program: concerts, meals, parties, darts tournaments, storytelling…

German : Fêtes de Gaas

Alle tragen Blau und Weiß für das Fest in Gaas vom 1. bis 3. August. Auf dem Programm stehen Konzerte, Essen, Partys, Dartturniere, Märchen…

Italiano :

Tutti in bianco e blu per le feste di Gaas dall’1 al 3 agosto. In programma: concerti, pranzi, feste, tornei di freccette, narrazioni…

Espanol : Fêtes de Gaas

Todos de azul y blanco para las fiestas de Gaas del 1 al 3 de agosto. En el programa: conciertos, comidas, fiestas, torneos de dardos, cuentacuentos…

L’événement Fêtes de Gaas Gaas a été mis à jour le 2025-07-17 par OT Pays d’Orthe et Arrigans