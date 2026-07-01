Informations pratiques

Gaas

Fêtes de Gaâs

Gaas Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-31

Tous en bleu et blanc pour les fêtes de Gaâs du 31 juillet au 3 août

Vendredi

– 20h apéritif et remise des clés à la classe

– 20h30 soirée tapas concert gratuit groupe Kosma et vente de desserts par la classe

– minuit bodega de la classe

Samedi

– 8h30 petit-déjeuner

– 13h30 à 17h grand tournoi de fléchettes

– 16h conteuse Ma fabrique à mots

– 20h apéritif en musique Le Get 7 Brass Band

– 20h30 repas champêtre

– 22h soirée podium Yo soy La Fiesta

– 23h bodega de la classe

Dimanche

– 11h messe suivie d’un apéritif, animation musicale par la Lyre Habassaise

– 19h30 concert de Mac Fly. Gratuit.

– 20h30 soirée moules frites

– minuit bodega de la classe .

Gaas 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 36 14 55 comitedesfetesdegaas@gmail.com

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English : Fêtes de Gaâs

Everyone in blue and white for the Gaas festival from August 1 to 3. On the program: concerts, meals, parties, darts tournaments, storytelling…

L’événement Fêtes de Gaâs Gaas a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Pays d’Orthe et Arrigans