Fêtes de Gaâs Gaas
vendredi 31 juillet 2026 · Gaas
Informations pratiques
Gaas
Fêtes de Gaâs
Gaas Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-31
Tous en bleu et blanc pour les fêtes de Gaâs du 31 juillet au 3 août
Vendredi
– 20h apéritif et remise des clés à la classe
– 20h30 soirée tapas concert gratuit groupe Kosma et vente de desserts par la classe
– minuit bodega de la classe
Samedi
– 8h30 petit-déjeuner
– 13h30 à 17h grand tournoi de fléchettes
– 16h conteuse Ma fabrique à mots
– 20h apéritif en musique Le Get 7 Brass Band
– 20h30 repas champêtre
– 22h soirée podium Yo soy La Fiesta
– 23h bodega de la classe
Dimanche
– 11h messe suivie d’un apéritif, animation musicale par la Lyre Habassaise
– 19h30 concert de Mac Fly. Gratuit.
– 20h30 soirée moules frites
– minuit bodega de la classe .
Gaas 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 36 14 55 comitedesfetesdegaas@gmail.com
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English : Fêtes de Gaâs
Everyone in blue and white for the Gaas festival from August 1 to 3. On the program: concerts, meals, parties, darts tournaments, storytelling…
L’événement Fêtes de Gaâs Gaas a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Pays d’Orthe et Arrigans