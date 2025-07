Fêtes de Gabarret Gabarret

Fêtes de Gabarret Gabarret vendredi 25 juillet 2025.

Fêtes de Gabarret

Gabarret Landes

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-25

fin : 2025-07-29

Date(s) :

2025-07-25

Ce sont 5 jours (et 5 nuits) de Fête qui vous attendent à Gabarret. Initiations aux arts taurins et au tir à l’arc, corso fleuri, pétanque, quilles, randonnée, courses de chevaux, championnat de lancer de béret, courses landaises, gros repas et musiques à tout va !

Ce sont 5 jours (et 5 nuits) de Fête qui vous attendent à Gabarret.

Vendredi 25 Concours de pêche (8h-12), Animation folklorique (15h), Remise des clés (19h), Repas du comité des fêtes (20h30)

Samedi Tir à l’arc (10h-17h), Initiation aux arts taurins (10h), Taurillons & cocardes (11h30), Spectacle comico-taurin (12h), Apéro & repas surprise (13h), Concours de pétanque en doublette (14h), Repas (20h), Animation de rues (20h30), Corso fleuri (22h), Bal (23h)

Dimanche Randonnée (8h), Messe en musique (11h), Vin d’honneur (12h), Bodega des pompiers (13h), Course landaise (17h), Repas moules-frites (20h), Toro de fuego & Feu d’artifices (23h)

Lundi Repas aux escargots (12h), Courses de chevaux (14h), Concours de quilles de 5 (16h), Course landaise (21h30)

Mardi Tournoi de lancer de béret (10h), Repas tête de veau (12h), Les vacheries du GAS (17h), Repas de la musique (20h30). .

Gabarret 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 90 18

English : Fêtes de Gabarret

5 days (and 5 nights) of festivities await you in Gabarret. Initiations to bullfighting and archery, corso fleuri, pétanque, bowling, hiking, horse races, beret-throwing championships, Landes races, big meals and music galore!

German : Fêtes de Gabarret

In Gabarret erwarten Sie 5 Tage (und 5 Nächte) voller Feste. Stierkämpfe und Bogenschießen, Blumenkorso, Boulespiel, Kegeln, Wandern, Pferderennen, Barett-Weitwurfmeisterschaft, Landaises-Rennen, große Mahlzeiten und Musik am laufenden Band!

Italiano :

5 giorni (e 5 notti) di festa vi aspettano a Gabarret. Iniziazione alla corrida e al tiro con l’arco, corso fleuri, pétanque, bocce, escursioni, corse di cavalli, campionati di lancio delle bacche, corse delle Landes, grandi mangiate e musica a volontà!

Espanol : Fêtes de Gabarret

5 días (y 5 noches) de fiesta le esperan en Gabarret. Iniciación a la tauromaquia y al tiro con arco, corso fleuri, petanca, bolos, senderismo, carreras de caballos, campeonatos de lanzamiento de boinas, carreras de las Landas, grandes comidas y ¡música a raudales!

L’événement Fêtes de Gabarret Gabarret a été mis à jour le 2025-07-10 par OT Landes d’Armagnac