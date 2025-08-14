Fêtes de Geüs-d’Oloron Geüs-d’Oloron
Geüs-d’Oloron Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-08-14
fin : 2025-08-15
2025-08-14
Fêtes de village. Au programme :
Le 14/08
A 18h30 messe solennelle
19h apéro offert par le comité des fêtes suivi du repas du village (Inscriptions avant le 11/08 auprès de Lucas 06.45.66.93.06 ou Simon 07.85.56.98.56)
Suivi du bal animé par OZMOZ
Le 15/08
11h30 dépôt gerbe au monument aux morts suivi d’un vin d’honneur offert par le Comité des Fêtes.
19h30 grillades
22h30 Feu d’artifice et bal animé par le comité. .
Geüs-d’Oloron 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 88 00 50
