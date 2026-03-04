Fêtes de Jeanne d’Arc à l’Hôtel Cabu, Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie, Orléans

Fêtes de Jeanne d’Arc à l’Hôtel Cabu Mardi 5 mai, 14h00 Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie Loiret

En 1818, Jollois et Pensée découvrent la maison de Jeanne d’Arc à Domrémy. Jean-Antoine Laurent saisit l’instant dans un tableau emblématique où Jeanne d’Arc entre à nouveau dans l’histoire.

Calendrier d’ouverture des réservations

Mars : ouverture des réservations le 17 février 2026

Avril à juin : ouverture des réservations le 17 mars 2026

Juillet à août : ouverture des réservations le 16 juin 2026

Hôtel Cabu, Musée d'Histoire et d'Archéologie 1 square Abbé Desnoyers Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Jean-Antoine Laurent, La maison natale de Jeanne d’Arc avant sa restauration, avec Jean-Baptise Jollois et Charles Pensée (détail), 1819, huile sur toile, inv. 2025.19.1