Fêtes de la Bixintxo Concert avec Bacano Banda Esplanade des Halles de Gaztelu Hendaye

Fêtes de la Bixintxo Concert avec Bacano Banda

Fêtes de la Bixintxo Concert avec Bacano Banda Esplanade des Halles de Gaztelu Hendaye samedi 24 janvier 2026.

Fêtes de la Bixintxo Concert avec Bacano Banda

Esplanade des Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24

Date(s) :
2026-01-24

  .

Esplanade des Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 23 58 

English : Fêtes de la Bixintxo Concert avec Bacano Banda

L’événement Fêtes de la Bixintxo Concert avec Bacano Banda Hendaye a été mis à jour le 2025-12-10 par Hendaye Tourisme & Commerce