Fêtes de la Bixintxo Concert Musikaz Place de la République Hendaye

Place de la République Eglise Saint Vincent Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

2026-01-18

• L’Orchestre d’Harmonie d’Hendaye dirigé par René Zugarramurdi (qui fêtera par la même occasion ses 50 ans de direction à la tête de la formation hendayaise).

• Katarina Lamothe, organiste hendayaise.

• Les chanteuses Julie Alcaraz, soprano, et Isabel Lacar, alto.

• Patrice Têtevuide, guitare.

• La chorale Entzun dirigée par Robert Estagnan.

• La chorale Kantauri dirigée par Isabel Lacar.

• Le chœur Gaztelu Zahar dirigé par Iñaki Dieguez.

• Le chœur Oldarra dirigé par Pettan Saparrart. .

+33 5 59 48 23 58

