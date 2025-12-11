Fêtes de la Bixintxo Concert Musikaz Place de la République Hendaye
Place de la République Eglise Saint Vincent Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-01-18
fin : 2026-01-18
2026-01-18
Les Participants
• L’Orchestre d’Harmonie d’Hendaye dirigé par René Zugarramurdi (qui fêtera par la même occasion ses 50 ans de direction à la tête de la formation hendayaise).
• Katarina Lamothe, organiste hendayaise.
• Les chanteuses Julie Alcaraz, soprano, et Isabel Lacar, alto.
• Patrice Têtevuide, guitare.
• La chorale Entzun dirigée par Robert Estagnan.
• La chorale Kantauri dirigée par Isabel Lacar.
• Le chœur Gaztelu Zahar dirigé par Iñaki Dieguez.
• Le chœur Oldarra dirigé par Pettan Saparrart. .
Place de la République Eglise Saint Vincent Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 23 58
