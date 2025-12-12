Fêtes de la Bixintxo Départ du défilé Le retour de Pellot Hendaye

Fêtes de la Bixintxo Départ du défilé Le retour de Pellot

Fêtes de la Bixintxo Départ du défilé Le retour de Pellot Hendaye vendredi 16 janvier 2026.

Fêtes de la Bixintxo Départ du défilé Le retour de Pellot

Port de Caneta Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16
fin : 2026-01-16

Date(s) :
2026-01-16

Départ du défilé Le Retour de Pellot du port de Caneta arrivée sur la place de la République.   .

Port de Caneta Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 23 58 

English : Fêtes de la Bixintxo Départ du défilé Le retour de Pellot

L’événement Fêtes de la Bixintxo Départ du défilé Le retour de Pellot Hendaye a été mis à jour le 2025-12-10 par Hendaye Tourisme & Commerce