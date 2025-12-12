Fêtes de la Bixintxo Ouverture des fêtes avec Pellot et Neskatxa Hendaye
Fêtes de la Bixintxo Ouverture des fêtes avec Pellot et Neskatxa Hendaye vendredi 16 janvier 2026.
Fêtes de la Bixintxo Ouverture des fêtes avec Pellot et Neskatxa
Place de la République Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
Avec Pellot et Neskatxa de l’école de la Ville. .
Place de la République Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 23 58
English : Fêtes de la Bixintxo Ouverture des fêtes avec Pellot et Neskatxa
L’événement Fêtes de la Bixintxo Ouverture des fêtes avec Pellot et Neskatxa Hendaye a été mis à jour le 2025-12-10 par Hendaye Tourisme & Commerce