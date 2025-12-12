Fêtes de la Bixintxo Rassemblement de la tamborrada Hendaye

Fêtes de la Bixintxo Rassemblement de la tamborrada Hendaye samedi 24 janvier 2026.

Place de la République Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24

2026-01-24

Place de la République Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 23 58 

