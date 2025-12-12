Fêtes de la Bixintxo Tournoi de mus Halles de Gaztelu Hendaye
Fêtes de la Bixintxo Tournoi de mus Halles de Gaztelu Hendaye samedi 17 janvier 2026.
Fêtes de la Bixintxo Tournoi de mus
Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Organisé par le Centre Social Denentzat.
500 € aux vainqueurs 250 € aux finalistes.
Nombreux autres lots.
Sandwichs, frites et buvette sur place.
Inscriptions par téléphone ou sur place, dès 13h00. .
Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 73 68 19
