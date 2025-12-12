Fêtes de la Bixintxo Tournoi de mus Halles de Gaztelu Hendaye

Fêtes de la Bixintxo Tournoi de mus

Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Organisé par le Centre Social Denentzat.

500 € aux vainqueurs 250 € aux finalistes.

Nombreux autres lots.

Sandwichs, frites et buvette sur place.

Inscriptions par téléphone ou sur place, dès 13h00. .

Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 73 68 19

