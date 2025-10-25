Fêtes de la citrouille soirée jeux de société autour d’un repas d’automne Sainte-Croix

Fêtes de la citrouille soirée jeux de société autour d’un repas d’automne

Sainte-Croix Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-25

Fêtes de la Citrouille Soirée Jeux & Saveurs d’Automne

Plongez dans la magie de l’automne lors de notre soirée conviviale autour des jeux de société et des délices de saison ! À l’occasion des Fêtes de la Citrouille, Sainte-Croix vous ouvre ses portes pour un moment chaleureux mêlant rires, partages et gourmandises.

Au programme

19h concours de déguisements

Repas automnal aux couleurs et aux saveurs du terroir buffet campagnard

Jeux de société pour tous les âges de la stratégie à la rigolade

Ambiance familiale, festive et détendue

Réservation avant le 22 octobre .

Le bourg Sainte-Croix 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 08 81 70

