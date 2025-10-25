Fêtes de la citrouille soirée jeux de société autour d’un repas d’automne Sainte-Croix
Le bourg Sainte-Croix Dordogne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Fêtes de la Citrouille Soirée Jeux & Saveurs d’Automne
Plongez dans la magie de l’automne lors de notre soirée conviviale autour des jeux de société et des délices de saison ! À l’occasion des Fêtes de la Citrouille, Sainte-Croix vous ouvre ses portes pour un moment chaleureux mêlant rires, partages et gourmandises.
Au programme
19h concours de déguisements
Repas automnal aux couleurs et aux saveurs du terroir buffet campagnard
Jeux de société pour tous les âges de la stratégie à la rigolade
Ambiance familiale, festive et détendue
Réservation avant le 22 octobre .
Le bourg Sainte-Croix 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 08 81 70
