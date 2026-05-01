FÊTES DE LA FADAISE Bourg-Saint-Bernard

Bourg-Saint-Bernard

FÊTES DE LA FADAISE

Place d’Auta Bourg-Saint-Bernard Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-21

Venez découvrir l’une des plus anciennes fêtes de France ! 800 ans d’histoires se retrouvent à Bourg-Saint-Bernard pour ce weekend de pentecôte.

Programme:

Jeudi 21 mai

21h00 Belote organisée par l’association de pétanque Salle Polyvalente

Vendredi 22 mai

19h00 Ouverture de la fête, avec restauration sur place & repas du soir (moules-frites) Place d’Auta

20h30 La boum des Pitchouns animé par DJ Gauguiss Place d’Auta

22h00 DJ Val avec Disco Loco Place d’Auta

Samedi 23 mai

9h30 Concours de pêche enfants Petit lac du bourg

14h00 La Pradal’aise, concours de pétanque ouvert à tous, en doublette Place du Pradal

15h00 Fête des enfants organisée par le lec GS (Jeux, Ateliers Sports …) Place d’Auta

19h00 Repas du soir avec la banda Las Granhotas, Magrettade Place d’Auta

19h30 Blind test sur le thème des expressions locales Place d’Auta

21h30 Retraite aux flambeaux Place d’Auta

22h30 DJ Nico Podium Delire Place d’Auta

Dimanche 24 mai

12h00 Apéritif offert par la mairie Place d’Auta

12h30 Ramène ton Steak ! Mise à disposition de tables, barbecue et braises, venez avec votre grillade !

14h00 Concours de pétanque officiel Place du Pradal

19h00 Repas du soir Rougail Saucisse Place d’Auta

22h30 Grand orchestre variété Jean Ribul Place d’Auta

Lundi 25 mai

14h00 Départ du défilé vers le pré de la Fadaise devant la Mairie

15h00 Le pré de la Fadaise

Découvrez un patrimoine historique et participez à sa pérennisation Cueillette de l’herbe d’amour, porté, courses de chevaux et reinage

17h00 Orchestre musette J-Pierre Laurens Place d’Auta

22h15 Show Lasers Place d’Auta

22h30 Feu d’artifice et reprise du Bal Place d’Auta .

Place d’Auta Bourg-Saint-Bernard 31570 Haute-Garonne Occitanie presdelafadaise@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover one of France’s oldest festivals! 800 years of history come together in Bourg-Saint-Bernard this Pentecost weekend.

L’événement FÊTES DE LA FADAISE Bourg-Saint-Bernard a été mis à jour le 2026-05-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE