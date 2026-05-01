FÊTES DE LA FADAISE Bourg-Saint-Bernard
FÊTES DE LA FADAISE Bourg-Saint-Bernard jeudi 21 mai 2026.
Bourg-Saint-Bernard
FÊTES DE LA FADAISE
Place d’Auta Bourg-Saint-Bernard Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-21
Venez découvrir l’une des plus anciennes fêtes de France ! 800 ans d’histoires se retrouvent à Bourg-Saint-Bernard pour ce weekend de pentecôte.
Programme:
Jeudi 21 mai
21h00 Belote organisée par l’association de pétanque Salle Polyvalente
Vendredi 22 mai
19h00 Ouverture de la fête, avec restauration sur place & repas du soir (moules-frites) Place d’Auta
20h30 La boum des Pitchouns animé par DJ Gauguiss Place d’Auta
22h00 DJ Val avec Disco Loco Place d’Auta
Samedi 23 mai
9h30 Concours de pêche enfants Petit lac du bourg
14h00 La Pradal’aise, concours de pétanque ouvert à tous, en doublette Place du Pradal
15h00 Fête des enfants organisée par le lec GS (Jeux, Ateliers Sports …) Place d’Auta
19h00 Repas du soir avec la banda Las Granhotas, Magrettade Place d’Auta
19h30 Blind test sur le thème des expressions locales Place d’Auta
21h30 Retraite aux flambeaux Place d’Auta
22h30 DJ Nico Podium Delire Place d’Auta
Dimanche 24 mai
12h00 Apéritif offert par la mairie Place d’Auta
12h30 Ramène ton Steak ! Mise à disposition de tables, barbecue et braises, venez avec votre grillade !
14h00 Concours de pétanque officiel Place du Pradal
19h00 Repas du soir Rougail Saucisse Place d’Auta
22h30 Grand orchestre variété Jean Ribul Place d’Auta
Lundi 25 mai
14h00 Départ du défilé vers le pré de la Fadaise devant la Mairie
15h00 Le pré de la Fadaise
Découvrez un patrimoine historique et participez à sa pérennisation Cueillette de l’herbe d’amour, porté, courses de chevaux et reinage
17h00 Orchestre musette J-Pierre Laurens Place d’Auta
22h15 Show Lasers Place d’Auta
22h30 Feu d’artifice et reprise du Bal Place d’Auta .
Place d’Auta Bourg-Saint-Bernard 31570 Haute-Garonne Occitanie presdelafadaise@gmail.com
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English :
Come and discover one of France’s oldest festivals! 800 years of history come together in Bourg-Saint-Bernard this Pentecost weekend.
L’événement FÊTES DE LA FADAISE Bourg-Saint-Bernard a été mis à jour le 2026-05-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE