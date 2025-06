Fêtes de la mer à Fécamp Fécamp 21 juin 2025 10:00

Seine-Maritime

Fêtes de la mer à Fécamp Fécamp Seine-Maritime

Début : 2025-06-21 10:00:00

fin : 2025-06-21 22:00:00

2025-06-21

2025-06-22

Venez nombreux le week-end des 21 et 22 juin à Fécamp, pour une nouvelle édition des Fêtes de la Mer !

Au programme modélisme, conférence, vide ateliers d’artistes, terrasses musicales, démonstrations du travail de la morue…

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 30 93 07 contact@fecampgrandescale.com

English : Fêtes de la mer à Fécamp

Join us in Fécamp on the weekend of June 21 and 22 for another edition of the Fêtes de la Mer!

On the program: model-building, conferences, artists’ workshops, musical terraces, cod-farming demonstrations…

German :

Kommen Sie zahlreich am Wochenende des 21. und 22. Juni nach Fécamp, um eine neue Ausgabe der Fêtes de la Mer zu erleben!

Auf dem Programm stehen: Modellbau, Konferenzen, Künstlerateliers, Musikterrassen, Vorführungen der Kabeljauverarbeitung…

Italiano :

Venite a Fécamp nel weekend del 21 e 22 giugno per un’altra edizione delle Fêtes de la Mer!

In programma: modellismo, conferenze, laboratori di artisti, terrazze musicali, dimostrazioni di lavorazione del baccalà…

Espanol :

Acérquese a Fécamp el fin de semana del 21 y 22 de junio para asistir a una nueva edición de las Fiestas del Mar

En el programa: maquetismo, conferencias, talleres de artistas, terrazas musicales, demostraciones de trabajo con bacalao…

