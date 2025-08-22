Fêtes de la Mirabelle 2025 Metz

Fêtes de la Mirabelle 2025 Metz vendredi 22 août 2025.

Fêtes de la Mirabelle 2025

Metz Moselle

Début : Vendredi 2025-08-22

fin : 2025-08-31

2025-08-22 2025-08-30

Les vacances d’été s’achèvent en beauté avec les traditionnelles Fêtes de la Mirabelle.

Cette année, elles reviennent en force avec 2 week-ends ponctués, entre autres réjouissances, d’un couronnement, d’une grande parade nautique, d’un magnifique feu d’artifice, de concerts, d’animations pour tous et de bien d’autres surprises !

Sur l’Esplanade du 22 au 24 août

Couronnement reine de la mirabelle 2025 vendredi 22 août à 20h

Marché des saveurs et des arts et concours de la tarte à la mirabelle

Concert et spectacles vendredi, samedi et dimanche

Au Plan d’Eau du 30 au 31 août

Samedi 30 août à 17h Grand soir, feu d’artifice

Dimanche 31 août, Parade nautique et décollage des montgolfièresTout public

Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

The summer vacations come to a close in style with the traditional Mirabelle plum festival.

This year, they return in force with 2 weekends punctuated by, among other festivities, a coronation, a grand nautical parade, a magnificent fireworks display, concerts, entertainment for all and many other surprises!

On the Esplanade from August 22 to 24

Coronation Queen of the Mirabelle plum 2025 Friday August 22 at 8pm

Flavours and arts market and Mirabelle plum tart competition

Concert and shows Friday, Saturday and Sunday

At the Plan d’Eau from August 30 to 31

Saturday, August 30 at 5 p.m. Grand soir, fireworks display

Sunday August 31, Water Parade and hot-air balloon take-off

German :

Die Sommerferien enden mit den traditionellen Mirabellenfesten.

Dieses Jahr gibt es zwei Wochenenden mit Krönungen, einer großen Wasserparade, einem prächtigen Feuerwerk, Konzerten, Veranstaltungen für alle und vielen anderen Überraschungen

Auf der Esplanade vom 22. bis 24. August

Krönung der Mirabellenkönigin 2025 Freitag, 22. August um 20 Uhr

Markt der Geschmäcker und Künste und Wettbewerb der Mirabellen-Torte

Konzerte und Aufführungen Freitag, Samstag und Sonntag

Am Plan d’Eau vom 30. bis 31.8

Samstag, 30. August um 17 Uhr Grand soir, Feuerwerk

Sonntag, 31. August, Wasserparade und Start der Heißluftballons

Italiano :

Le vacanze estive si concludono in bellezza con la tradizionale festa delle prugne di Mirabelle.

Quest’anno, i festeggiamenti sono tornati in forze, con 2 fine settimana di festeggiamenti che comprendono una cerimonia di incoronazione, una grande parata nautica, un magnifico spettacolo pirotecnico, concerti, intrattenimento per tutti e molte altre sorprese!

Sulla Spianata dal 22 al 24 agosto

Incoronazione della Regina della prugna Mirabelle 2025 Venerdì 22 agosto alle 20:00

Mercato dei sapori e delle arti e gara di crostate di prugne Mirabelle

Concerti e spettacoli venerdì, sabato e domenica

Al Plan d’Eau dal 30 al 31 agosto

Sabato 30 agosto alle 17.00 spettacolo pirotecnico

Domenica 31 agosto, sfilata d’acqua e decollo di mongolfiere

Espanol :

Las vacaciones de verano llegan a su fin por todo lo alto con la tradicional fiesta de la ciruela de Mirabelle.

Este año, las fiestas vuelven con fuerza, con 2 fines de semana de festejos que incluyen una ceremonia de coronación, un gran desfile náutico, un magnífico espectáculo de fuegos artificiales, conciertos, entretenimiento para todos y muchas otras sorpresas

En la Explanada, del 22 al 24 de agosto

Coronación de la Reina de la ciruela Mirabelle 2025 Viernes 22 de agosto a las 20:00 horas

Mercado de los sabores y las artes y concurso de tartas de ciruela Mirabelle

Conciertos y espectáculos el viernes, sábado y domingo

En el Plan d’Eau del 30 al 31 de agosto

Sábado 30 de agosto a las 17.00 h Castillo de fuegos artificiales

Domingo 31 de agosto, desfile acuático y despegue de globos aerostáticos

