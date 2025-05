Fêtes de la Pentecôte – Ploumagoar, 7 juin 2025 07:00, Ploumagoar.

Côtes-d’Armor

1 Place du 8 Mai 1945 Ploumagoar Côtes-d'Armor

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-09

2025-06-07

Au programme fête foraine tout le week-end Samedi 7 juin et lundi 9 juin concours de pétanque et de boules

Samedi 7 juin, vide grenier en semi-nocturne de 14h à 22h, grillades-crêpes-café-chocolat-buvette. Dimanche 8 juin, à partir de 19h, Salle Hent-Per, repas moules-frites (sur place ou à emporter) et feu d’artifice. .

1 Place du 8 Mai 1945

Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 01 30 44 13

