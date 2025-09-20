Fêtes de la Rue de la République Rue de la république Saint-Jean-de-Luz
samedi 20 septembre 2025
Fêtes de la Rue de la République
Rue de la république Centre ville Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
12h30: Apéritif , organisé par les restaurateurs de la rue. animé par la Peña du quartier.
19h30: Apéritif animé
21h30: Animation par le groupe Sixtoy.. .
Rue de la république Centre ville Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 saintjeandeluz@otpaysbasque.com
