Fêtes de la Rue de la République Rue de la république Saint-Jean-de-Luz
Fêtes de la Rue de la République Rue de la république Saint-Jean-de-Luz samedi 19 septembre 2026.
Saint-Jean-de-Luz
Fêtes de la Rue de la République
Rue de la république Centre ville Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Ouverture,
19h30: Apéritif
21h30: Animation .
Rue de la république Centre ville Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 saintjeandeluz@otpaysbasque.com
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English : Fêtes de la Rue de la République
L’événement Fêtes de la Rue de la République Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Pays Basque
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