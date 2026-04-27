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Fêtes de la Rue de la République Rue de la république Saint-Jean-de-Luz

Fêtes de la Rue de la République Rue de la république Saint-Jean-de-Luz

Fêtes de la Rue de la République Rue de la république Saint-Jean-de-Luz samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Rue de la république

Adresse : Centre ville

Ville : 64500 Saint-Jean-de-Luz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Saint-Jean-de-Luz

Fêtes de la Rue de la République

Rue de la république Centre ville Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Ouverture,
19h30: Apéritif
21h30: Animation   .

Rue de la république Centre ville Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16  saintjeandeluz@otpaysbasque.com

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English : Fêtes de la Rue de la République

L’événement Fêtes de la Rue de la République Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Pays Basque

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