Fêtes de la Saint Barthélémy Créon-d’Armagnac vendredi 22 août 2025.

Fêtes de la Saint Barthélémy

Créon-d’Armagnac Landes

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-22

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-22

A Créon d’Armagnac on adore le sport et le bon coup de fourchette, et pour la St Barthélémy, ce sont les rois de la Fête !

On commence le Vendredi par la remise des clés pour l’ouverture des fêtes à 19h suivi d’un repas moules-frites à volonté à 20h30 (réservation par téléphone).

Samedi, à partir de 9h on chine les bonnes affaires au vide-greniers, les marcheurs partiront pour une randonnée à 9h30 et les enfants jusqu’à 13 ans relèveront les épreuves de Créonlanta à 10h30 ! A 12h, tous au site de Sabaille pour des tapas qui laisseront la place à 14h30 aux boules et cochonnet pour le concours de pétanque. La journée se terminera par le repas carcasses à 20h30 (réservation par téléphone).

Dimanche, on se recueille à la messe à 11h puis on passe à table pour déguster un déjeuner aux escargots (réservation à la boulangerie Lartigue).

Réservation des repas avant le 20 Août.

Bonnes Fêtes ! .

Créon-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 81 76

English : Fêtes de la Saint Barthélémy

At Créon d’Armagnac, we love sport and a good fork, and for St Barthélémy, they’re the kings of the party!

German : Fêtes de la Saint Barthélémy

In Créon d’Armagnac liebt man Sport und eine gute Gabel, und am Bartholomäustag sind sie die Könige des Festes!

Italiano :

A Créon d’Armagnac amiamo lo sport e il buon cibo, e per il giorno di San Bartolomeo sono i re della festa!

Espanol : Fêtes de la Saint Barthélémy

En Créon d’Armagnac nos encanta el deporte y un buen bocado, y por San Bartolomé, ¡son los reyes de la fiesta!

